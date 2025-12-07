Se estrella carro contra contención en Periférico

Un carro acabó en pérdida total luego de estrellarse contra el muro de contención cuando circulaba por el Anillo Periférico Norte, en el puente de las vías a Tampico, por suerte no hubo lesionados graves.

El hecho tuvo lugar la madrugada de este sábado, cuando un automóvil color blanco circulaba a alta velocidad por el Anillo Periférico Norte, desplazándose en dirección de Peñasco hacia la carretera a Matehuala.

Fue al aproximarse al puente de las vías a Tampico, en que el conductor no cambió la dirección del carro y de esta forma chocó de frente contra la contención de concreto divisoria de carriles, donde inicia la parte ascendente del puente de las vías a Tampico.

El impacto fue de tal magnitud que el carro acabó totalmente destrozado de la parte frontal, afortunadamente los dos ocupantes no presentaron lesiones de gravedad y no ameritaron traslado al hospital.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Vial de Soledad para tomar conocimiento del accidente y el automóvil fue enviado a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias legales.