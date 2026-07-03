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Solo la mitad de camiones de basura sirven

Por Redacción

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Solo la mitad de camiones de basura sirven
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      CIUDAD VALLES.- Dice el alcalde que sirven 10 de 17 camiones de basura, cuestión que ha causado desfases en los itinerarios de la recolección de basura en las colonias del municipio. 

      David Medina Salazar dijo que de los 17 camiones recolectores que hay en su Ayuntamiento, 10 son los que están funcionando, luego de que recomenzó la crítica a la oficina de Servicios Municipales por la falta de rutas en algunas colonias y zonas céntricas de Valles. 

      En este contexto, Medina anunció que invertiría 4.4 millones de pesos en dos camiones nuevos para recoger basura, luego de informar que el Municipio nunca ha comprado camiones nuevos, sino sólo de reuso.

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