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Sujeto herido en la cabeza en una riña

Por Carmen Hernández

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto herido en la cabeza en una riña
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      RIOVERDE.- Una riña dejó como saldo un hombre con una herida en la cabeza luego de la trifulca que se armó debido al exceso de licor que consumieron los sujetos violentos.  

      Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en la calle Juárez y Flor de Azahar, sitio donde se registró una trifulca.  

      Tras los hechos violentos, un joven resultó con una lesión en la cabeza, la cual le fue provocada por una llave. 

      De manera inmediata acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios. 

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      Sin embargo, el joven se negó a ser trasladado al hospital para recibir atención médica especializada, pretextando que no era seria la lesión que le habían provocado.

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