Surge otro socavón, por una fuga de agua

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Matehuala.- De nueva cuenta surgió un socavón formado por una fuga de agua, ahora en la calle Mariano Vázquez cerca de una gasolinera; los vecinos del lugar solicitaron apoyo, mientras tanto ya se colocó señalética en el área para que no ocurra un accidente.

El hoyanco apareció en la calle Mariano Vázquez, entre Boulevard Carlos Lasso y Aramberri, de la zona centro de la ciudad, donde los vecinos reportaron que había aparecido un peligroso socavón, que requerían apoyo de las autoridades antes de que ocurra un accidente, por lo que fueron y colocaron señalética alrededor del peligroso hoyo para prevenir riesgos.

Al parecer, el socavón se formó derivado de una fuga de agua, está en peligro de hacerse más grande, por lo que se espera que personal de SAPSAM acuda al lugar lo más pronto posible y vea la fuga de agua que hay en esta zona y haga las debidas reparaciones para evitar que se siga haciendo más grande el hoyanco.

Esta reparación se tiene que hacer rápido, ya que en esta zona pasan cientos de vehículos al día y camiones de gran tamaño, pues cerca está el Instituto Matel, la Preparatoria de Matehuala, el supermercado Soriana y la carretera a Dr. Arroyo, por lo que, si no se repara pronto, pudiera ocurrir un accidente.

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Cabe hacer mención que en diversas calles de la zona centro de la ciudad se han formado socavones por fugas de aguas.