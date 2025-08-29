Surten medicinas al Hospital General

Ciudad Valles.- El director general del IMSS-Bienestar en el país, Alejandro Svarch Pérez estuvo en el Hospital General de Valles haciendo una visita de doctor, literalmente, para traer un camión de medicamentos a este centro hospitalario.

Al mediodía de ayer, el director nacional del sistema de salud que en San Luis Potosí se encuentra federalizado, hizo un rápido recorrido en el nosocomio, acompañado de funcionarios federales y del director del hospital, Jesús Guillén Lárraga.

El galeno de esta localidad informó que del catálogo de productos como medicamentos y material de curación que maneja IMSS-Bienestar y que consta de cinco mil artículos, al Hospital le hacían falta 400 y con la visita de Svarch se completa el 65 por ciento de este faltante, es decir, faltarían 130 medicinas del cuadro básico que serían enviadas en una siguiente remesa.

El director Svarch habría tenido intención de encontrarse con el alcalde David Medina Salazar alrededor de las dos de la tarde de ayer, pero no se concretó la cita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí