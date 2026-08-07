Suspenden las rodadas de motociclistas

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Matehuala.- La Coordinación de Tránsito Municipal anunció la suspensión de permisos para rodadas de motocicletas hacia comunidades y colonias del municipio, ya que la mayoría de las unidades traen el mofle alterado y son conducidas por menores de edad, causando molestias a la ciudadanía, además de infringir el Reglamento de Tránsito.

Esta medida obedece al alto índice de motocicletas con el mofle alterado, muchas de ellas conducidas por menores de edad que no respetan el Reglamento de Tránsito, no utilizan las medidas de seguridad y circulan por las vialidades de forma desordenada, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Parte de los accidentes registrados han derivado de las rodadas o concentraciones de motociclistas que salen de Matehuala hacia las comunidades, sin orden ni respeto por la ciudadanía, excediendo los límites de velocidad, en ocasiones, circulando en sentido contrario.

La Coordinación de Tránsito Municipal informó que, de detectarse este tipo de actividades, habrá correspondientes sanciones a los responsables.

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La dependencia señaló que trabaja en la prevención de accidentes mediante la aplicación de medidas firmes y decisivas, con el propósito de fomentar una cultura vial socialmente responsable.

Asimismo, indicó que en los últimos meses se han autorizado un gran número de rodadas de motociclistas, incluso con motivo de las fiestas patronales; sin embargo, muchos de los participantes no respetan las reglas establecidas y realizan maniobras indebidas, además de generar ruido excesivo debido a las modificaciones realizadas a los sistemas de escape de sus motocicletas.