Tala de árboles en bulevar, pagada

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CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología del Ayuntamiento afirma que la tala de cuatro árboles sobre una banqueta del bulevar fue justificada y cobró dos mil 815 pesos de indemnización por ese acto de siega.

La tala fue tramitada por una clínica que abrirá sus puertas en bulevar y Zaragoza y, como remediación, se les pidió el pago de una indemnización de seis UMAS por árbol, de cuatro que cortaron, dando un total de dos mil 815 pesos en total, además de la obligación de sembrar otros macizos en diferentes partes de la ciudad. Una de las justificaciones que se manejan en el Reglamento de Ecología es el de la construcción de nuevos inmuebles y el trámite en este caso fue hecho.