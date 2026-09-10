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Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos

Este sábado se llevará a cabo un examen, mediante el cual podrán obtener su certificado

Por Jesús Vázquez

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos
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      Villa de la Paz.-  Se exhorta a las personas mayores de 15 años de edad que no hayan terminado sus estudios de primaria o secundaria, a aprovechar la oportunidad de concluir su educación a través de un examen que aplicará el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

      La jornada se llevará a cabo este sábado en la Biblioteca Municipal, en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. 

      El objetivo principal es apoyar a las personas mayores de 15 años del municipio para que puedan concluir con éxito sus estudios de nivel primaria y secundaria, brindándoles la oportunidad de obtener su certificado mediante la aplicación de un examen, sin ningún costo.

      Las personas interesadas en acreditar el nivel primaria, deberán presentar su CURP, mientras que quienes deseen concluir la secundaria deberán llevar su CURP y el certificado de primaria. 

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      Esto representa una gran oportunidad para las personas de las diferentes comunidades y de la cabecera municipal que por diversas circunstancias no han podido terminar sus estudios de primaria o secundaria, ya que podrán hacerlo mediante este proceso de acreditación y sin realizar algún pago.

      De esta manera, quienes logren concluir sus estudios podrán contar con mayores oportunidades para continuar preparándose y acceder a mejores opciones laborales, por lo que se invita a las personas que aún tienen pendiente alguno de estos niveles educativos a aprovechar esta jornada.

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