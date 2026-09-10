Tiran bolsa con jeringas usadas en la plaza principal

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RIOVERDE.- Fue localizada una bolsa con jeringas usadas en un contenedor en la Placita de San Antonio, autoridades piden a la población o cualquier persona evitar dejar este tipo de desechos que son un severo foco insalubre para la población, peor aún en plena plaza, porque representan un riesgo para la salud para la población.

Cabe destacar que el municipio cuenta con contenedores en algunos sectores del centro de la ciudad, pero no son para que personas dejen tirados este tipo de desechos, peligrosos para las personas.

Trabajadores de la Ruta de San Antonio, cuando recogían la basura de los contenedores de mano, se percataron que en una bolsa plástica se encontraba un sinnúmero de jeringas, por lo que con sumo cuidado lo colocaron en un contenedor especial, para su traslado al tiradero de basura.

Sin embargo, este tipo de desechos son un riesgo para la salud de los trabajadores de Servicios Municipales, como para cualquier otra persona que coloque basura.

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Servicios Municipales hizo un llamado a la población en general para que se abstenga de realizar este tipo de prácticas que representan un peligro para la población en general.