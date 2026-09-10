Motociclista se impacta contra puerta de auto

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Matehuala.- La tarde del miércoles se originó un accidente en la colonia Olivar de las Ánimas, donde una persona de sexo masculino que conducía una motoneta resultó con múltiples lesiones, luego de que una persona que se encontraba en un automóvil estacionado abriera sorpresivamente la puerta, provocando que el conductor de la motoneta se impactara contra la puerta.

Los hechos se suscitaron en el cruce de las calles Leona Vicario y Juárez, luego de que uno de los tripulantes de un automóvil estacionado abriera la puerta de manera repentina sin precaución, en ese momento, una persona circulaba en una motoneta por el lugar y se impactó contra la puerta, provocando que el conductor de la motoneta saliera proyectado de su vehículo contra el suelo.

Testigos del accidente inmediatamente solicitaron apoyo a corporaciones de emergencia para que brindaran atención al lesionado.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, para posteriormente trasladarlo a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica, debido a las lesiones sufridas.

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Al sitio también acudieron elementos de las corporaciones policiacas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades por el accidente. Los vehículos involucrados fueron trasladados a la pensión mientras se realizan las investigaciones.