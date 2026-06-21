Tardará INE un mes con credenciales

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CIUDAD VALLES.- El Instituto Nacional Electoral (INE) advierte que tardará un mes la llegada de las credenciales tramitadas por cuestiones que tienen que ver con el cambio de proveedor de paquetería.

El anuncio refiere que hay retraso en la entrega de las credenciales, sin embargo, no es un problema privativo de Valles o San Luis Potosí, sino de todo el país.

La vocal presidenta de la Junta Distrital 04, Ivonne Rodríguez Azuara comentó que los ajustes operativos se relacionan con el inicio del nuevo contrato para la distribución de credenciales para votar en el territorio nacional y al arranque de producción del nuevo modelo para la credencial para votar. Por lo regular, la espera por la entrega es de 10 días o una semana, pero en esta ocasión piden la comprensión de los ciudadanos.