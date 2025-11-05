Tendrán baja presión de agua en colonias

MATEHUALA.- Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala dio a conocer que habrá baja presión o interrupción de agua en diferentes colonias de la ciudad de Matehuala, como lo es el centro y zona oriente de la ciudad.

Se informó que como parte del programa permanente de mejora de la infraestructura hidráulica y optimización del manejo de caudales, el organismo operador SAPSAM lleva a cabo maniobras para la instalaciones de medidor 12 en el acueducto Cedral-Matehuala, a la altura del tanque de Las Trojes.

Debido a esta obra que están llevando a cabo, el suministro de agua potable va a presentar bajas presiones o interrupciones en algunos puntos del centro y la zona oriente de la ciudad.

Ante esta situación se pide la comprensión de la ciudadanía y se invita la población a hacer un uso responsable del agua durante este periodo, SAPSAM mantendrá informada a la población sobre lo que está ocurriendo a través de sus redes sociales.

Por otra parte, el personal de SAPSAM acudió a la escuela rural la Telesecundaria “Emiliano Zapata” ubicada en la colonia Santa Lucía, con el mensaje del cuidado del agua, por lo que se les impartieron cursos a los estudiantes y se llevaron a cabo varias actividades que les permitieron comprender la importancia del tratamiento adecuado de las aguas residuales.