Termina plantón de telesecundaristas

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
Termina plantón de telesecundaristas

CIUDAD VALLES.- Los maestros de Telesecundaria regresaron con acuerdos en los que piden que el dinero de los laudos sean enviados directamente a los maestros, no a través de Gobierno del Estado.

Leodegario Torres, uno de los 230 manifestantes que acampó en el Zócalo para ir a exigir que se paguen los laudos ganados por los mentores por el sexto día de pago que les escamoteó el Gobierno desde el año 1997, dijo que lograron que la Secretaría Particular de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quedó en ofrecer el pago pendiente a los docentes de San Luis Potosí para la segunda quincena de diciembre de este año.

La condición de pago que pidieron los profesores fue que se les abone directamente el dinero a los maestros y no a través de Gobierno del Estado, para evitar una situación parecida a la que tuvo que pasar la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (deuda de 183 millones de pesos que no se ha saldado).

