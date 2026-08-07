Todo listo para iniciar MetroRed

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RIOVERDE.- Todo listo para la puesta en marcha del sistema de transporte MetroRed que tendrá una ruta que incluirá el Ejido Puente del Carmen y Ejido San Marcos, en su primera ruta que entrará en servicio, aunque se dijo que se planea aumentar las rutas.

La secretaria de Comunicaciones y Transportes Araceli Martínez Acosta, refiere que MetroRed no va a pasar por todas las calles de la ciudad, se tiene contemplado el Ejido Puente del Carmen y San Marcos, un trabajo puntual y no va a venir a perjudicar a nadie, es un crecimiento importante que va a beneficiar a todos.

La propuesta es conectar a Rioverde con Ciudad Fernández, hay otra ruta aún no definida.

Lo que se busca es apoyar a las amas de casa y estudiantes, porque en ocasiones no tienen el suficiente recurso para el pago del taxi, pero es un hecho que en próximos días va a arrancar este mega proyecto.

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