CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para la Feria del Empleo en la que participarán 20 empresas a realizarse el 26 de septiembre.

En conferencia de prensa funcionarios dieron a conocer las ofertas laborales que se ofrecerán para personas que se encuentren desempleadas, el alcalde, la delegada del Servicio Nacional del Empleo, Ana Lilia Zúñiga Sánchez y Rogelio Arcos titular de Fomento Económico.

El objetivo de esta campaña es generar mejores condiciones laborales y abrir espacios de desarrollo para los habitantes de la región, el municipio, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo celebran esta campaña.

Señalaron que está confirmada la participación de 20 empresas locales y regionales, que estarán ofreciendo más de 200 vacantes en distintos giros productivos.

Hicieron mención que las empresas participantes en el sector automotriz, agroindustrial, turístico, financiero y de servicios, con vacantes van desde cajeros, colaboradores de tiendas, operarios de invernadero, asesores de ventas y colaboradores de tienda, hasta puestos especializados como supervisores de producción, analistas y médicos.

La coordinadora regional del SNE dijo que es una oportunidad para que los buscadores de empleo puedan entrevistarse con personal de reclutamiento, dar a conocer las habilidades y competencias .