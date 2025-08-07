Todo listo para la Ruta de La Interminable

RIOVERDE.- Todo listo para la Ruta Interminable que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto, donde se espera que el evento genere un 75’% de ocupación hotelera y además dejará muchos beneficios a prestadores de servicios.

En conferencia de prensa, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, acompañado de Usmar Hernández, Marino Becerra, Jesús Urbiola y el titular de Turismo José Fernando Tenorio Govea, dieron a conocer los pormenores del evento.

La actividad contempla la participación de más de 100 pilotos provenientes de distintas regiones del país como Aguascalientes, Guadalajara, Tamaulipas y de San Luis Potosí.

La salida está programada para el próximo 16 de agosto a las 8 de la mañana, frente a la Presidencia Municipal, se estará recorriendo las comunidades de San Martín, Adjuntas, Cieneguilla, San José de las Flores, El Nacimiento, Alamitos y El Resumidero.

El evento generará un incremento en la ocupación hotelera, que contribuye al desarrollo integral del municipio.

Hasta el momento se han registrado 50 personas, pero se espera que dos días antes se sumen más a esta Ruta la Interminable, que es de gran atractivo, por el deporte extremo.