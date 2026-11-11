Toman escuela por falta de maestros

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- Padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez de Villa de la Paz se manifestaron de manera pacífica y cerraron las puertas de la institución educativa, debido a que desde hace más de un mes hacen falta dos maestros, situación que ha afectado las actividades escolares.

Desde temprana hora, los padres de familia acudieron al plantel con algunas pancartas y tomaron la decisión de cerrar las instalaciones, debido a que, pese a que ya han solicitado al Gobierno del Estado que envíe a los docentes faltantes, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.

Ante esta situación, decidieron mantener cerrada la escuela hasta que les asignen los maestros que hacen falta. Los padres de familia llevaron varias cartulinas con mensajes dirigidos a las autoridades, entre ellos: "Gobernador, las mochilas y los útiles ya se entregaron, ¿y los maestros para cuándo?", "Apoyamos a la escuela, pero exigimos el personal completo", "No pedimos favores, exigimos nuestros derechos" y "Gobernador, se busca maestro urgente. Sin maestros no hay clases, exigimos solución inmediata", entre otras consignas.

Los inconformes señalaron que ya ha transcurrido más de un mes sin contar con dos maestros, por lo que decidieron manifestarse para exigir una solución, pues temen que, de no tomar medidas, la escuela continúe durante todo el ciclo escolar con la falta de docentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por esta razón, optaron por realizar una manifestación pacífica y cerrar las instalaciones de la Escuela Primaria Benito Juárez de Villa de la Paz, en espera de que las autoridades educativas atiendan su petición y envíen a los maestros que hacen falta para garantizar la educación de los alumnos.