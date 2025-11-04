Tumbas del panteón Hidalgo, abandonadas

Matehuala.- El Panteón Hidalgo que tiene una antigüedad desde el año 1776, aunque oficialmente se fundó como panteón en el año de 1864, debido a esto hay muchas tumbas olvidadas en este camposanto, algunas de éstas ya hasta se están derrumbando urge una manita de gato.

El panteón más antiguo tiene funcionando oficialmente 161 años, aunque tiene muchas personas enterradas desde hace mucho tiempo, esto ha provocado que muchas tumbas queden olvidadas e inclusive muchas han desaparecido, pues una parte del panteón fue donada para la construcción de la Secundaria Francisco Zarco, hay leyendas que dicen que el cementerio llegaba hasta el Parque del Pueblo.

Debido a esto muchas tumbas han quedado olvidadas y la gente ya no va a ver a sus difuntos, estas tumbas no recibieron ninguna sola flor el día de muertos, muchas se están cayendo representando un peligro para las personas que acuden al cementerio, ya que tienen que brincar las sepulturas para poder pasar a otro espacio, ya que se encuentran muy amontonadas las tumbas.

Durante estos días de muertos muchas tumbas estaban adornadas, les dieron mantenimiento, pintaron las letras, pero muchas otras sepulturas quedaron desoladas, se vieron tristes donde ya todos los familiares que tenían, ya fallecieron y los familiares que sobreviven ya viven en otro municipio.

