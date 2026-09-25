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Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana

Visitantes al Pueblo Mágico pasarán a pie o en carretones

Por Jesús Vázquez

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana
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      Matehuala.- El túnel de Ogarrio, que es la entrada al Pueblo Mágico, permanecerá cerrado por las fiestas patronales de San Francisco de Asís para los automóviles durante los fines de semana; los visitantes podrán pasar ya sea caminando o rentando el servicio de carretas.

      Debido a las fiestas religiosas en honor a San Francisco de Asís, los fines de semana permanecerá cerrado el túnel Ogarrio de tres de la mañana a siete de la tarde. 

      Los días que permanecerá cerrado serán el 26 y 27 de septiembre, y en octubre serán los días 2, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25, esto será vigilado por un operativo de seguridad para evitar que se llene de vehículos el Pueblo Mágico, ya que durante estos días llegan miles de visitantes.

      Este es un operativo especial que año con año se lleva a cabo por las festividades de San Francisco de Asís, pues en estas fechas llegan miles de peregrinos y muchos se van caminando hasta el Pueblo Mágico para cumplir mandas, y la finalidad es evitar que ocurra algún accidente. 

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      Si planean visitar este Pueblo Mágico, tomen sus precauciones y hagan sus planes con tiempo.

      Cabe hacer mención que desde que bajaron la imagen de San Francisco de Asís del altar mayor se ha incrementado la llegada de turismo en el Pueblo Mágico de Real de Catorce, donde la gente solo quiere llegar a ver la imagen del Santo y agradecerle por todos los milagros concedidos.

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