Uniformes escolares, duro golpe para lospaterfamilias

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Matehuala.- Se ha incrementado la venta de uniformes escolares con el regreso a clases; sin embargo, estos son muy costosos, sobre todo el uniforme deportivo, que llega a valer hasta 1,500 pesos, quienes tienen más de un hijo son los que más difícil se las ven.

El uniforme oficial de las secundarias y primarias, que es el pantalón de vestir, camisa y suéter, los padres de familia gastan desde 500 a 800 pesos, dependiendo de la talla, ya sea de preescolar, primaria o secundaria, mientras que el pants para deportes, que consta de pantalón tipo pants, chamarra y playera, tiene un valor entre los 1,000 y 1,500 pesos.

Es en las secundarias donde más exigen que los estudiantes lleven el uniforme, y debido a que saben los costos que esto representa, algunos dieron la oportunidad hasta el pasado 21 de septiembre para llevar el uniforme, y a los alumnos de escasos recursos que han solicitado una prórroga se las han dado hasta los primeros días del mes de octubre, para que sus papás se los compren.

Algunas familias, al ver el alto costo de los uniformes, han optado por buscar uniformes usados, pero en buenas condiciones, lo cual es más económico y de esta manera puedan cumplir con uno de los reglamentos que piden en la secundaria; esto lo hacen para identificar a los estudiantes.

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