Estado

Urge podar áreas públicas

Lluvias han generado crecimiento de maleza

Por Jesús Vázquez

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Se quejan ciudadanos por las pésimas condiciones en que se encuentra la Plaza 10 de Mayo, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, que se encuentra llena de maleza, por lo que piden que las autoridades le den una manita de gato para que mejore el entorno urbano de la zona.

La Plaza 10 de Mayo está un costado esta la escuela primaria Miguel Alemán, la primaria Ignacio Manuel Altamirano, oficinas de Jurisdicción Sanitaria número II, así como algunas farmacias y consultorios médicos particulares, por lo que diariamente pasan cientos de personas por esta área, que ven que las jardineras están llenas de maleza.

Comentan que la maleza puede servir de escondite para un maleante, que puede aprovechar las sombras de la noche para hacer de las suyas y atracar a la gente, además de que se pueden esconder muchos bichos y animales peligrosos como víboras, alacranes, ratas entre otros por lo que es necesario que se arreglen estas jardineras para evitar que se genere una tragedia. Reconocen que la buena temporada de lluvias ha provocado que lugares como los parques se llenen de maleza, inclusive en las banquetas, pero además de animales peligrosos y hasta delincuentes.

