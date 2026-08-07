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Vandalean parque municipal

Por Jesús Vázquez

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Vandalean parque municipal
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      Charcas.- El parque municipal fue objeto de actos vandálicos, luego de que diversas áreas del lugar resultaran afectadas por personas que realizaron grafitis, causando daños al patrimonio público del municipio, las autoridades municipales ya están investigando para averiguar quién o quiénes dañaron este lugar.

      Este tipo de acciones afecta los espacios de recreación de las familias, ya que el parque es utilizado diariamente por ciudadanos para realizar actividades deportivas, recreativas y de convivencia, se tiene que tener una buena imagen para toda la población que va diariamente a distraerse a este lugar, además está cercana a la Feria Regional de Charcas y el municipio debe tener una buena imagen para todos los visitantes.

      Hasta el momento se desconoce quién o quiénes realizaron las pintas en diferentes áreas del parque, por ello se hizo un llamado a la población para que, en caso de observar a alguna persona dañando un espacio público, presenten la denuncia correspondiente ante las autoridades, ya que estos lugares pertenecen y son para el disfrute de toda la sociedad.

      Las autoridades municipales informaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes y que, conforme a la normatividad vigente, se aplicarán las sanciones que correspondan a quienes resulten responsables de estos actos.

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      Exhortaron a la ciudadanía a respetar y cuidar los espacios públicos, destacando que mantenerlos en buenas condiciones es una responsabilidad compartida y contribuye a preservar el patrimonio y la imagen del municipio.

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