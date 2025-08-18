logo pulso
Venden los comercios productos chafas; denuncian en Profeco

Negocios no quieren retribuir los recursos o entregar otro producto

Por Carmen Hernández

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Venden los comercios productos chafas; denuncian en Profeco

RIOVERDE.- Presentan ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tres denuncias de aparatos electrodomésticos en malas condiciones que fueron adquiridos en diversos negocios que no cumplen ni regresan los recursos del bien adquirido, en la dependencia dicen se está conciliando. 

José Luis Martínez, titular de Profeco en el municipio dio a conocer que en las oficinas se han recibido varias quejas por las malas condiciones de los aparatos adquiridos, se encuentran ubicadas en la calle Escandón con Reyes. 

Consumidores han denunciado que en diversos negocios adquirieron desde estufas, comedores y hasta motocicletas, pero que salieron en malas condiciones, pese a ser nuevas. 

Los afectados se han acercado con los administradores de las tiendas, para que reembolsen el dinero o en su caso les cambien el aparato. 

Por lo que por parte de la dependencia se trabaja en la conciliación, se apoya al consumidor que no sea afectado en sus compras y calidad del producto que adquirió. 

Para formalizar la denuncia ante la Profeco es necesario presentar el ticket de compra, comprobante de domicilio y la narrativa del hecho, las cuales son enviadas a las oficinas centrales de la capital potosina, donde son analizadas. 

