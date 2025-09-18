Demandan autistas una mejor atención

Matehuala.- El martes 16 se llevó a cabo la primera marcha de personas con discapacidad y una manifestación pacífica afuera de la Presidencia Municipal, donde se congregó también la comunidad autista para exigir más derechos por las personas que sufren de autismo.

La marcha llegó a la Plaza de Armas, donde había personas con distintos tipos de discapacidad, que se unieron para manifestarse por un bien común, se colocaron afuera de presidencia con carteles con diversas frases como inclusión, respeto, dignidad a las personas con discapacidad, vivan las luchas que siguen a pesar de las barreras, soy sorda y luchadora mis derechos valen ahora, somos luz aunque quieran mantenernos en la oscuridad, la lengua de señas es mi voz, entre otros.

Los manifestantes se colocaron en la puerta de la Presidencia Municipal y empezaron a pegar las cartulinas en la fachada del inmueble, bloquearon el lugar para no dejar pasar a las autoridades municipales, en este tradicional evento.

Al lugar acudió inmediatamente el comandante Jorge Peña con un grupo de elementos de la Policía Municipal quienes hablaron con los manifestantes, para que liberaran la entada a la Presidencia Municipal, debido al desfile del 16 de septiembre, se les orientó y brindo los conductos a seguir con el fin de fortalecer los lazos, y se liberaron las puertas para continuar con este evento.

