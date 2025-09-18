Pifias patrióticas, una bandera de cabeza

logo pulso
Estado

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- La alcaldesa de Axtla de Terrazas, Clara María Castro Jonguitud dio el grito con la bandera de cabeza, en la tradicional noche del Grito de Independencia.

La alcaldesa, ataviada de un elegante vestido verde “bandera” pronunció correctamente y sin confundir nombres de próceres de la Independencia, sin embargo, su interpretación del famoso grito de Dolores -pronunciado hace 215 años por el cura Hidalgo- se empañó cuando se desplegó el lábaro, a la vista de cámaras y ojos inquisitivos: el águila y la serpiente de la profecía mexica estaban de cabeza.

La ceremonia de conmemoración del inicio de la revolución de la Independencia es un acto cívico considerado en las leyes, aunque como están las cosas, las sanciones no tendrían fin.

