logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Concluyen fiestas de Virgen de Dolores

Por Jesús Vázquez

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Concluyen fiestas de Virgen de Dolores

Matehuala.- Con gran alegría y fervor concluyeron las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia del mismo nombre del Parque del Pueblo, para terminar se llevó a cabo una solemne misa.

Durante nueve días se llevó a cabo un novenario de misas, en el cual algunas fueron en la iglesia y otras en diferentes sectores del barrio del pueblo, con la finalidad de acercar más a los fieles a la iglesia católica, durante este novenario también se llevaron a cabo peregrinaciones, donde la gente acudió a dejarle flores y veladoras a la virgen para agradecerle milagros concedidos.

El día de la fiesta patronal iniciaron desde temprana hora con un rosario de aurora, posteriormente le cantaron las tradicionales mañanitas, durante la tarde se llevó a cabo una peregrinación, en la cual contaron con danzantes del Barrio del Niño Jesús y personas del barrio del Parque del Pueblo, donde una jovencita en un carro alegórico caracterizada de Nuestra señora de los Dolores, también había personas cargando carteles con mensajes de la Biblia, ya que septiembre es el mes de la Biblia. 

Al llegar a la iglesia, el presbítero Eduardo Villela bendijo a todas las personas que venían en la peregrinación, posteriormente pasaron a la iglesia para llevar a cabo la misa de las fiestas patronales, donde se pidió por muchas de las personas del Barrio del Pueblo que ya fallecieron, además se hizo una oración especial por la paz de México. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Demandan autistas una mejor atención
Demandan autistas una mejor atención

Demandan autistas una mejor atención

SLP

Jesús Vázquez

Pifias patrióticas, una bandera de cabeza
Pifias patrióticas, una bandera de cabeza

Pifias patrióticas, una bandera de cabeza

SLP

Redacción

Exigen campesinos créditos y precio de garantía a Gobierno
Exigen campesinos créditos y precio de garantía a Gobierno

Exigen campesinos créditos y precio de garantía a Gobierno

SLP

Miguel Barragán

Militantes del MOCAMH buscarán una reunión con Sheinbaum

Concluyen fiestas de Virgen de Dolores
Concluyen fiestas de Virgen de Dolores

Concluyen fiestas de Virgen de Dolores

SLP

Jesús Vázquez