Concluyen fiestas de Virgen de Dolores

Matehuala.- Con gran alegría y fervor concluyeron las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia del mismo nombre del Parque del Pueblo, para terminar se llevó a cabo una solemne misa.

Durante nueve días se llevó a cabo un novenario de misas, en el cual algunas fueron en la iglesia y otras en diferentes sectores del barrio del pueblo, con la finalidad de acercar más a los fieles a la iglesia católica, durante este novenario también se llevaron a cabo peregrinaciones, donde la gente acudió a dejarle flores y veladoras a la virgen para agradecerle milagros concedidos.

El día de la fiesta patronal iniciaron desde temprana hora con un rosario de aurora, posteriormente le cantaron las tradicionales mañanitas, durante la tarde se llevó a cabo una peregrinación, en la cual contaron con danzantes del Barrio del Niño Jesús y personas del barrio del Parque del Pueblo, donde una jovencita en un carro alegórico caracterizada de Nuestra señora de los Dolores, también había personas cargando carteles con mensajes de la Biblia, ya que septiembre es el mes de la Biblia.

Al llegar a la iglesia, el presbítero Eduardo Villela bendijo a todas las personas que venían en la peregrinación, posteriormente pasaron a la iglesia para llevar a cabo la misa de las fiestas patronales, donde se pidió por muchas de las personas del Barrio del Pueblo que ya fallecieron, además se hizo una oración especial por la paz de México.

