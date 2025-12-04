Paterfamilias bloquean la Secundaria 47

CIUDAD VALLES.- Padres de familia de la Secundaria Técnica 47 bloquearon esta mañana la entrada a la escuela en protesta por la presunta destitución del director Pedro Castillo Reyes.

Poco después, el mismo director se presentó a aclarar que no se iba por un conflicto contra maestros, sino por cuestiones de salud y citó su derecho de ausentarse por estos motivos.

Un supuesto problema entre profesores contra el directivo Castillo Reyes, hizo que hubiera una presunta intención de autoridades educativas de destituirlo, por ese motivo, los paterfamilias hoy se apostaron en la entrada de la escuela, ubicada en la carretera al Ingenio para impedir la entrada al personal académico y los alumnos.

Una parte de los padres de familia que no estaban enterados del problema se quejaron del bloqueo porque esto impidió las clases durante este miércoles para los alumnos.

En conclusión, el director seguirá en su cargo, hasta que se consiga un sustituto, de acuerdo con el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga, lo que fue aceptado.