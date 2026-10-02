Viento derriba árbol, cae sobre módulo de seguridad
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RIOVERDE.- Lluvias dejan casas inundadas y un árbol que se derrumbó acabó con el Módulo de Seguridad ubicado en la Plaza de San Antonio, entre daños que dejaron las lluvias y viento.
Se registró una tromba, que dejó viviendas inundadas, el exceso de agua inundó el Hospital Regional de Rioverde.
Así mismo un enorme árbol cayó en la Plaza de San Antonio, el cual aplastó la caseta del Módulo de Seguridad, además de otros daños que causó en su desplome.
Las enormes ramas también afectaron la fachada de una vivienda, al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, Servicios Municipales para retirar las enormes ramas.
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La calle 5 de Mayo estuvo cerrada, en lo que eran retirados los brazos del árbol, que tenía muchos años.
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