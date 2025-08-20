Vigilan los planteles educativos

MATEHUALA.- La Policía Municipal está llevando a cabo labores de vigilancia en las instituciones educativas de los distintos niveles, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, con la finalidad de evitar robos en los planteles hasta el próximo regreso a clases, que es en el mes de septiembre.

Jorge Peña, director de la Policía Municipal, instruyó a los responsables de turno y patrulleros para que realicen recorridos de vigilancia y monitoreo en las instituciones educativas, como parte de las acciones y compromisos con el sector educativo, pero sobre todo de proteger las herramientas de los futuros profesionistas que marcarán el rumbo de nuestro municipio.

De la misma manera se mantiene comunicación constante con los directivos y encargados de las escuelas primarias, secundarias, preescolar y universidades para atender cualquier situación que atente contra el patrimonio educativo, y los delincuentes no se lleven el material educativo.

Por otra parte, se pide a los ciudadanos que viven cerca de las escuelas estar al pendiente y en el caso de que miren algo extraño, escuchen un ruido en las escuelas comunicarse a las corporaciones policiacas, para que inmediatamente acudan a investigar y evitar que las escuelas sean víctimas de los

delincuentes.