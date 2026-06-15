Vuelca auto; deja cuatro lesionados

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RIOVERDE.- Se registró una volcadura en la comunidad de Plazuela donde cuatro personas resultaron lesionadas, recibiendo apoyo para ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica, por las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 69, entre la localidad de San José del Tapanco y Plazuela, cuando el conductor de un vehículo perdió el control del volante y volcó.

Lamentablemente resultaron lesionados 2 menores de edad y 2 adultos mayores, que tuvieron que recibir atención médica inmediata.

Los adultos fueron trasladados de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, quienes resultaron con lesiones que no fueron de gravedad, luego fueron dados de alta para que se puedan recuperar en su domicilio.

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