Zona tének sigue sin agua; amenazan con una manifestación

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CIUDAD VALLES.- Habitantes de la zona tének llevan ocho días sin agua y hasta hoy les explicaron que había una fuga que generaba el desabasto del líquido. Refirieron que mañana habrá manifestación si siguen sin servicio de agua en sus casas.

Una de las habitantes del Barrio de Guadalupe expresó que hasta este miércoles se enteraron por qué no habían tenido agua por una semana, cuando el alcalde publicó una explicación en el Facebook.

Exigieron que el servicio se reanude en La Subida, La Pila, Aquichal, El Tamarindo, El Lindero y El Chuchupe, entre otras o de lo contrario habría manifestaciones en Obras Públicas, en donde exigirán la salida de Kevin Yahir Cázares Olvera.