Abandonan zona tének y se convierte en basurero

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CIUDAD VALLES.- Sigue sin pasar el camión recolector de la basura en la zona tének, los habitantes de los ejidos de ese lugar argumentan que no pasa el camión, incluso desde hace un mes y los desechos se acumulan en diversos sitios del ejido.

De nueva cuenta, habitantes de varios ejidos de la zona, desde San Antonio hasta Barrio de Guadalupe han manifestado su inconformidad porque el camión de la basura ha dejado de pasar en los días en los que acostumbra y las bolsas de plástico se han acumulado en las mesas que tienen para que los desechos no atraigan perros.

En Servicios Municipales, a cargo de Daniel Berrones Pérez, refieren que ha habido algunos atrasos por diversas causas que tienen que ver con los vehículos, pero niegan que haya pasado un mes sin hacer su rutina el camión recolector.

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