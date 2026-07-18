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50 mdd para el campeón

Por Agencias

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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50 mdd para el campeón
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      La Copa Mundial de la Fifa 2026 no solo definirá un nuevo campeón del fútbol internacional. El equipo que levante el trofeo el próximo 19 de julio también recibirá el mayor incentivo económico que la organización ha entregado desde la creación del torneo, consolidando una tendencia de crecimiento en los premios destinados a las selecciones participantes.

      La final enfrentará a Argentina y España, dos selecciones que ya aseguraron una importante recompensa por alcanzar el partido definitivo. Sin embargo, la diferencia entre conquistar el título y quedarse con el segundo lugar representa un salto económico considerable.

      De acuerdo con la distribución oficial aprobada por el Consejo de la Fifa, el campeón obtendrá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 33 millones, una diferencia de 17 millones de dólares entre ambos finalistas.

      La cifra convierte a la edición de 2026 en la más lucrativa en la historia de la Copa del Mundo teniendo en cuenta que en el campeonato pasado Argentina recibió 42 millones de dólares tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, ocho millones menos de lo que entregará el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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      El crecimiento responde a la expansión de la competencia, que pasó de 32 a 48 selecciones, incrementó el número de partidos y amplió la dimensión comercial del certamen.

      La institución informó a través de su portal oficial Fifa Inside que aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares como resultado del Mundial 2026. De ese monto, 655 millones de dólares corresponden exclusivamente a premios deportivos para las selecciones clasificadas, lo que representa un incremento del 50 % frente a la edición anterior.

      "La Copa Mundial de la Fifa 2026 también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial", señaló el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, tras la aprobación del nuevo esquema económico.

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