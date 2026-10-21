a todo pulso

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VALIOSO triunfo logró el Atlético de San Luis; lo que esperaba la afición potosina se lo cumplió su equipo, ganarle al acérrimo rival siempre será reconfortante, las maneras son lo de menos aunque este triunfo fue muy merecido ya que el equipo local jugó mucho mejor que su rival, el primer tiempo San Luis dominó completamente y a pesar de no ser contundente se notó la superioridad, para el segundo tiempo el equipo fue más incisivo y de manera rápida se fue adelante en el marcador con un buen gol del chileno Felipe Mora, en una jugado muy futbolera que a recentro de Rafa Llorente se convirtió en gol. San Luis siguió siendo dueño del partido y buscó aumentar el marcador cosa que logra al minuto 67 con un autogol de Daniel Parra, que de manera incorrecta trata de despejar un balón que centró Anderson Duarte, se dice que los autogoles son accidentes del futbol, pero en este caso Duarte provoca con su centro que suceda el autogol, Naturalmente Querétaro que había sido muy precavido durante todo el partido se fue al frente dejando espacios que San Luis ya no aprovechó y los Gallos sin ser atinados a lo ofensiva se encuentran con un penalti que cobra muy bien Alí Ávila y acerca a los visitantes, el resto del partido fue con algo de sufrimiento para los de casa ya que los emplumados buscaron el empate, pero de manera desordenada y el ADSL supo resolver los embates que la verdad no fueron de peligro. Diego Mejía nuevamente realiza cinco cambios, pareciendo que tienen que ser obligados, sacando nuevamente a sus jugadores más peligrosos como son Rafa Llorente y David Rodríguez, dejando ir la oportunidad que les daban los Gallos al jugar ya totalmente abiertos y en lugar de buscar aumentar el marcador se dedicaron a defender la ventaja.

SE GANÓ y eso es lo importante, al término del partido la afición que asistió en buen número, ya que para ser en día martes en un horario todavía laboral los 14 mil seguidores que fueron al Libertad Financiera salieron muy satisfechos y con cánticos y porras celebraron junto con los jugadores este triunfo que reconcilia al plantel con su público.

EL CLÁSICO de la 57 fue bueno, el partido fue bastante entretenido; el arbitraje a pesar de que el VAR corrige a Adonaí Escobedo en un penalti que había marcado a favor del San Luis y que la verdad no era no influye en el resultado, la pena máxima a favor del Querétaro en mi opinión sí fue una clara falta que comete Benjamín Galdames que ayer no jugó mal, por cierto, el pone el centro para el primer gol.

LA TRIBUNA fue cien por ciento potosina, no se vieron seguidores de los Gallos, uno que otro portaba la playera queretana y afortunadamente el triunfo potosino no permitió que hubiera desmanes en el graderío ni afuera del estadio, bien por el comportamiento del respetable.

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LAS LEYENDAS de Chivas y de un combinado de San Luis ofrecieron un partido atractivo el pasado sábado en la cancha del CEDETAR anteriormente conocida como Plan de San Luis, el equipo de los potosino estuvo integrado por jugadores que fueron y son muy queridos por la afición local, Adrián "El Grande" Martínez estuvo bajo la portería, Óscar Mascorro y Carlos Negrete fueron los centrales, se vio en la línea defensiva al "Jarocho" Correa, por ahí también vimos a Israel "Jagger" Martínez, acompañado de Octavio "Tavo" Valdez, al gran Malher Tressor Moreno que sigue teniendo magia en sus botines, a Fausto "El Pollo" Ruíz que anotó un soberbio golazo, al Hugo Rico el famoso "Reglas", a Paco Noyola a "Tito" Amozorrutia y otros más. Por Chivas que es un equipo muy compactado ya que juegan juntos muy seguido alinearon varios de sus figuras como Ramón Ramírez, Paulo César "El Tilón" Chávez, Reynoso, "El Avión" Calderón, "Venado" Medina, "Gusano" Nápoles, y jugadores que en algún momento defendieron los colores del Club San Luis como Edwin "El Aris" Hernández, Amaury Ponce y Diego Matínez. Bien Por Alex Jasso que se echó a cuestas la organización de este juego. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.