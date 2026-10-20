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UCL | PSG asesta primera derrota al Barcelona

Los de Luis Enrique reaccionaron con goles de Xavi Espart y Lamine Yamal, pero no pudieron evitar la caída

Por EFE

Octubre 20, 2026 03:10 p.m.
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Foto: AP

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      El París Saint-Germain se impuso por 4-2 al Barcelona, que concedió su primera derrota del curso y dejó a los de Luis Enrique como líderes en solitario de la Liga de Campeones.

      Adelantó al PSG Desiré Doué en el minuto 38, empató Xavi Espart y en ese momento el Barcelona tuvo contra las cuerdas al PSG, pero Lucas Hernandez volvió a poner a los locales por delante en el 72.

      Pero un gran gol de Lamine Yamal, que hasta ese momento no había estado muy inspirado, en el minuto 79, hizo soñar a los azulgranas, hasta que Vitinha marcó en el 81 y Fabián Ruiz redondeó el marcador en el 86. 

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