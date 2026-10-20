Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento

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América confirmó lo que se temía: la futbolista Karen Luna causa baja de las Águilas por una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha; la misma que se lesionó el año anterior.

La zaguera y capitana de las azulcrema salió en camilla, entre lágrimas y con una gran preocupación de sus compañeras, el domingo pasado, en el duelo frente a las Tuzas del Pachuca.

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Dos días después, América reveló la gravedad de la lesión que dejará fuera de las canchas a la futbolista de 28 años."Club América informa que Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días.El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo con su evolución", informó vía redes sociales el cuadro capitalino.Se espera que por lo menos esté fuera de actividad durante seis meses, por lo que se perderá la Liguilla en este Apertura 2026 y gran parte del semestre siguiente.El regreso de Karen Luna se dio en abril de este año, justo, frente al Pachuca; después de un año lejos de las canchas por una lesión de ligamento cruzado, también de la rodilla derecha.