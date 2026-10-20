logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento

La lesión obligará a Karen Luna a una cirugía y una recuperación estimada de seis meses.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 04:22 p.m.
A
Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      América confirmó lo que se temía: la futbolista Karen Luna causa baja de las Águilas por una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha; la misma que se lesionó el año anterior.


      La zaguera y capitana de las azulcrema salió en camilla, entre lágrimas y con una gran preocupación de sus compañeras, el domingo pasado, en el duelo frente a las Tuzas del Pachuca.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Dos días después, América reveló la gravedad de la lesión que dejará fuera de las canchas a la futbolista de 28 años.
      "Club América informa que Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días.
      El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo con su evolución", informó vía redes sociales el cuadro capitalino.
      Se espera que por lo menos esté fuera de actividad durante seis meses, por lo que se perderá la Liguilla en este Apertura 2026 y gran parte del semestre siguiente.
      El regreso de Karen Luna se dio en abril de este año, justo, frente al Pachuca; después de un año lejos de las canchas por una lesión de ligamento cruzado, también de la rodilla derecha.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento
      Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento

      Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento

      SLP

      El Universal

      La lesión obligará a Karen Luna a una cirugía y una recuperación estimada de seis meses.

      Resultados UCL: Liverpool y Nápoles despiertan
      Resultados UCL: Liverpool y Nápoles despiertan

      Resultados UCL: Liverpool y Nápoles despiertan

      SLP

      EFE

      Julián Alvarez rescata un punto en Stuttgart

      UCL | PSG asesta primera derrota al Barcelona
      UCL | PSG asesta primera derrota al Barcelona

      UCL | PSG asesta primera derrota al Barcelona

      SLP

      EFE

      Los de Luis Enrique reaccionaron con goles de Xavi Espart y Lamine Yamal, pero no pudieron evitar la caída

      Chivas vs Necaxa: Dónde ver EN VIVO la Liga MX
      Chivas vs Necaxa: Dónde ver EN VIVO la Liga MX

      Chivas vs Necaxa: Dónde ver EN VIVO la Liga MX

      SLP

      El Universal

      Chivas acumula cuatro partidos sin ganar y busca recuperar terreno en la Liga MX.