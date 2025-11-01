logo pulso
LOS NIÑOS DIFUNTOS

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Aaron Ramsey no seguirá en Pumas

El centrocampista galés se marcha de México por la pérdida de su perrita

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Aaron Ramsey no seguirá en Pumas

México.- A pesar de su edad (34 años) y de que no llegaba en el mejor momento de su carrera, ni física ni futbolísticamente, Aaron Ramsey llegó a los Pumas convertido en un auténtico refuerzo bomba, por lo que había demostrado a lo largo de su trayectoria.

Desde que aterrizó en nuestro país, el centrocampista galés se robó los reflectores porque no todos los días el futbol mexicano se puede dar el lujo de contar con un exfutbolista del Arsenal de la Premier League de Inglaterra y de la Juventus de la Serie A de Italia.

El capitán de la Selección de Gales fue presentado el 3 de julio como el flamante fichaje del Club Universidad Nacional para el Apertura 2025.

No se han cumplido ni cuatro meses desde ese momento y su salida del equipo auriazul ya es prácticamente un hecho.

En espera de que la directiva de los Pumas lo haga oficial, Aaron Ramsey no continuará ligado al club y se marchará de México por la pérdida su perrita, Halo.

