Abren inscripciones para el Medio Maratón

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) abrió este lunes 1 de junio el periodo de inscripciones para la edición 2026 de su tradicional Medio Maratón, uno de los eventos atléticos más importantes y representativos de la institución y del estado, que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre en las ciudades de San Luis Potosí y Ciudad Valles.

La competencia, que año con año reúne a miles de corredores locales, nacionales e internacionales, se ha consolidado como una de las fiestas deportivas más emblemáticas de la entidad, promoviendo la actividad física, la convivencia social y el orgullo universitario.

La doctora Ana Luisa González Sánchez, jefa de la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP, informó que las inscripciones ya se encuentran disponibles a través del portal oficial mediomaraton.uaslp.mx, además de contar con módulos presenciales en diversos puntos de la ciudad.

Los interesados podrán registrarse en la Unidad Deportiva Universitaria (UDU) de 09:00 a 16:00 horas, en Unimanía de la zona universitaria poniente, ubicada en avenida Niño Artillero número 140, en horario de 08:00 a 16:00 horas, y a partir del 10 de agosto también habrá un módulo en el Parque Tangamanga I, frente al Planetario, de 07:00 a 10:00 horas.

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Para la sede Ciudad Valles los participantes podrán competir en recorridos de 10 y 5 kilómetros. En cuanto a los costos de inscripción, la universidad mantendrá las mismas tarifas del año anterior: 500 pesos para la prueba de 21 kilómetros, 450 pesos para los 10 kilómetros y 400 pesos para los 5 kilómetros.

La organización informó que existe un cupo máximo de 10 mil corredores para San Luis Potosí.