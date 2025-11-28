logo pulso
CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Abreu deslumbra en torneo de rápido

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
México.- El equipo sensación del Apertura 2025 es, sin duda alguna, Xolos de Tijuana, club que, con una gran base de jugadores mexicanos, se metió a la Liguilla y hace unas horas tomó ventaja en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX contra Tigres.

La escuadra comandada en la cancha por Gilberto Mora y en el banquillo por Sebastián “Loco” Abreu dio un golpe de autoridad que la pone a soñar con seguir avanzando en el certamen.

El trabajo de Abreu, histórico goleador uruguayo, no solamente se ha quedado al nivel profesional, sino que en sus tiempos libres el estratega sigue demostrando su gran capacidad goleadora en un torneo de futbol rápido en la frontera mexicana.

Sebastián, quien ha sido pieza clave para la transformación del equipo fronterizo, compartió recientemente en una entrevista que se ha convertido en el máximo goleador de una liga en Tijuana, sumando en nueve partidos un total de 42 goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Queda esperar que me den el trofeo de campeón de goleo, el quinto en México. Los chavos juegan bien en la liga, es un formato familiar y ayuda, ya que uno no pierde la competitividad. Es lindo jugar con jóvenes y sentirte pleno, es lindo”, mencionó en entrevista para Claro Sports.

El uruguayo llegó por primera vez en 1999 para reforzar a Tecos, donde destacó por su capacidad goleadora. Regresó en 2002 para vestir la camiseta de Cruz Azul, club en el que se consagró como campeón de goleo. Su recorrido continuó por equipos como América, Dorados, Monterrey, San Luis y Tigres, este último su último club en la Liga MX en 2007.

