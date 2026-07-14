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Abrirá Kyle Schwarber Juego de Estrellas

Por AP

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Abrirá Kyle Schwarber Juego de Estrellas
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      FILADELFIA.- Kyle Schwarber, de los anfitriones Filis de Filadelfia, abrirá la alineación de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas del martes por la noche como reemplazo del bateador designado Shohei Ohtani, quien se saltará el evento para someterse a un procedimiento en la rodilla antes de la segunda mitad de la temporada.

      El jardinero de los Tigres de Detroit Riley Greene y dos jugadores de los Yankees de Nueva York, el primera base Ben Rice y el jardinero Cody Bellinger, obtuvieron puestos como titulares de la Liga Americana debido a lesiones.

      Rice, tercero en las Grandes Ligas con 29 jonrones detrás de Schwarber (32) y del cubano Yordan Alvarez, de los Astros de Houston (31), será titular en primera base porque el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, se saltará el juego para descansar una lesión en la espalda. El reemplazo inicial de Guerrero, Nick Kurtz, de los Atléticos, se esguinzó un pulgar.

      Bellinger reemplazó a su compañero de los Yankees Aaron Judge, quien no juega desde el 31 de mayo por una costilla fracturada. Greene tomó el lugar del jardinero de los Mellizos de Minnesota Bryon Buxton, marginado por una lesión en la cadera. Bellinger estará en el jardín derecho y Greene en el izquierdo.

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      Se anunció el domingo que el zurdo de Filadelfia Cristopher Sánchez y el derecho de Toronto Dylan Cease serán los lanzadores abridores.

      Incluso sin Ohtani, el mánager de la Liga Nacional Dave Roberts, de los dos veces campeones Dodgers, tiene a tres de sus jugadores en la alineación titular, junto con dos dos de los Filis y Bravos.

      El jardinero izquierdo de los Mets Juan Soto batea segundo, seguido del primera base de Dodgers Freddie Freeman, el campocorto de Washington CJ Abrams, el tercera base de Dodgers Max Muncy, el segunda base de Atlanta Ozzie Albies, el jardinero derecho de Filis Brandon Marsh, el jardinero central de los Dodgers Andy Pages y el receptor de los Bravos Drake Baldwin.

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