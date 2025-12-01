Achane corre 134 yardas en victoria de Dolphins

MIAMI GARDENS.- De’Von Achane corrió para 134 yardas y un touchdown, y los Dolphins de Miami ganaron su tercer partido al hilo, imponiéndose el domingo 21-17 ante los Saints de Nueva Orleans.

Los Dolphins (5-7) están detrás de Nueva Inglaterra England y Buffalo, que ocupan el primer lugar en el Este de la AFC Este, pero mantuvieron vivas sus escasas esperanzas de playoffs. Los Saints (2-10) han perdido seis de siete.

Los Saints perdúan 16-0 al medio tiempo, pero se acercaron a 19-17 con 1:17 restante gracias a un pase de touchdown de 15 yardas de Tyler Shough a Devaughn Vele.

Shough fue interceptado por Minkah Fitzpatrick en el intento de dos puntos, y el safety de los Dolphins lo devolvió a la zona de anotación opuesta para darle dos puntos a Miami.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mariscal de campo novato tuvo otra oportunidad después de que los Saints recuperaron la patada corta subsiguiente de Charlie Smyth, un exjugador de fútbol gaélico de Irlanda del Norte que debutó en la temporada regular de la NFL. Pero la defensa de Miami detuvo a Shough en cuarta y uno en la yarda 36 de los Dolphins para terminar el juego.

Smyth conectó un gol de campo de 56 yardas para poner el marcador 19-11 con 6:08 restantes antes de que Shough casi completara la remontada. A pesar de una mala primera mitad que incluyó una intercepción y un balón suelto, Shough terminó con 239 yardas y dos touchdowns.

Tua Tagovailoa, el quarterback de Miami no estuvo particularmente preciso, completando 12 de 23 pases para 157 yardas con una intercepción. Lidera la NFL con 14 intercepciones, lo que también iguala su récord personal de 2023.

Los Dolphins registraron 164 yardas por tierra gracias a Achane, quien terminó con 22 acarreos y superó las 1.000 yardas por primera vez en su carrera de tres años. Achane anotó su décimo touchdown de la temporada con una carrera de 29 yardas en la primera serie ofensiva de Miami.