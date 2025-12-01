Dos lesionados, deja volcadura en la Carr. ‘57

Dos lesionados y la pérdida total de la unidad, es el saldo de la volcadura de una camioneta que se desplazaba por la carretera a Matehuala, en donde el conductor perdió el control del volante y dio varias volteretas quedando al final sobre la cinta asfáltica.

El hecho tuvo lugar después de las diez de la mañana de este domingo, en que la camioneta color azul circulaba a alta velocidad por la mencionada carretera en dirección a esta ciudad.

Fue a la altura del kilómetro 20, a inmediaciones de la gasolinera El Pueblito, en donde el conductor se descontroló y así la camioneta se salió del camino hacia el lado derecho para quedar en posición normal.

Dos ocupantes acabaron lesionados y otros automovilistas se detuvieron a prestarles ayuda, llamaron a los cuerpos de ayuda y se trasladó a los afectados a un hospital para que recibieran la atención médica requerida.

Agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente, ordenando el traslado de la camioneta a una pensión particular, la cual quedó en prácticamente en pérdida total y el caso se turnaría ante el Ministerio Público para las diligencias legales.