ADSL cierra el torneo derrotado

En la última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Atlético de San Luis visitó el Estadio Universitario para medirse ante los Tigres UANL, en un encuentro que finalizó con victoria para los locales por marcador de 3-1. El tanto potosino fue obra de Joao Pedro, quien alcanzó 12 goles en el certamen.

El duelo inició con gran intensidad. Apenas al minuto 3, el guardameta Gibran Lajud evitó la caída del arco potosino con una atajada clave ante un disparo de Ángel Correa. Tres minutos después, al 6’, el cuadro dirigido por Memo Abascal se adelantó en el marcador con una definición a quemarropa de Joao Pedro, tras asistencia de Sebastián Pérez Bouquet. Los Tigres respondieron al 29’ con gol de Ángel Correa, y más tarde, Lajud volvió a lucirse al detener un tiro de Marcelo Flores. Antes del descanso, Miguel García tuvo una clara oportunidad para los potosinos, pero Nahuel Guzmán controló su remate.

En el complemento, los locales tomaron la ventaja al 55’ con un disparo de Marco Farfán, y al 65’, el Atlético se quedó con diez hombres tras la expulsión de Jahaziel Marchand. Con la superioridad numérica, Diego Laínez amplió el marcador al 73’.

Pese a la desventaja, los potosinos no bajaron los brazos. Benjamín Galdames estuvo cerca del descuento al 77’, mientras que en la recta final el VAR intervino para anular un penal a favor de Tigres y posteriormente un gol de Nicolás Ibáñez por falta previa.

Con este resultado, el ADSL cerró su participación en el Apertura 2025, quedando a la espera del balance final de temporada y del anuncio oficial sobre el regreso del plantel a los entrenamientos y de cara a la pretemporada para el Clausura 2026.