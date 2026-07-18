ADSL debuta con derrota en casa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Club Atlético de San Luis estuvo muy cerca de iniciar con el pie derecho el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó cayendo 3-2 frente al vigente campeón Cruz Azul, en un emocionante encuentro disputado ante 21 mil 945 aficionados en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El conjunto dirigido por Diego Mejía arrancó con intensidad y personalidad, dominando los primeros minutos del compromiso. Apenas corrían cinco minutos cuando los potosinos ya habían generado varias aproximaciones sobre el arco defendido por Kevin Mier, manteniendo el control del balón y tomando la iniciativa del encuentro.

Con el paso de los minutos, Cruz Azul logró equilibrar las acciones y comenzó a encontrar mejores espacios en ataque. La recompensa estuvo cerca de llegar al minuto 45, cuando Eberechi Eze desbordó por el sector derecho y envió un servicio para Carlos Rotondi, cuyo remate estremeció el travesaño, dejando el marcador sin anotaciones al finalizar la primera mitad.

Durante el descanso, el ambiente en el Alfonso Lastras se llenó de fiesta con el anuncio de la renovación de contrato por dos años más de un integrante del club, celebración que estuvo acompañada por pirotecnia y el respaldo de la afición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La segunda parte comenzó de forma inmejorable para el Atlético de San Luis. Al minuto 46, Sébastien Salles-Lamonge aprovechó un balón desviado por Kevin Mier para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de los locales.

El vendaval potosino continuó apenas cuatro minutos después. Al 50´, el delantero español Rafa Llorente, uno de los refuerzos del equipo para este torneo, capitalizó un error defensivo de la zaga cementera, en la que estuvo involucrado Willer Ditta, para definir con tranquilidad frente a Mier y ampliar la ventaja a 2-0.

Cuando parecía que el encuentro estaba bajo control para los rojiblancos, el partido dio un giro decisivo. Al minuto 60, el árbitro Adonai Escobedo revisó en el VAR una posible infracción sobre José Paradela dentro del área. Tras observar la repetición, decretó la pena máxima.

El uruguayo Gabriel Fernández fue el encargado de ejecutar el penal al minuto 63. Con un disparo preciso venció a Andrés Sánchez para descontar y acercar a Cruz Azul con el 2-1.

El gol cambió por completo la dinámica del encuentro. Cruz Azul asumió el control de las acciones y comenzó a presionar constantemente la portería potosina hasta encontrar el empate al minuto 80. Jeremy Márquez apareció dentro del área para definir con calidad y colocar el 2-2, dejando sin oportunidad al guardameta local.

Ya en tiempo agregado, cuando el empate parecía definitivo, volvió a aparecer Jeremy Márquez. Al 90+2´, el mediocampista celeste conectó un disparo colocado al poste derecho de Andrés Sánchez para completar la remontada y sellar el 3-2 definitivo en favor del actual campeón.