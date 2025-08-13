ADSL Femenil y Atlas no se hacen daño

En un duelo correspondiente a la sexta fecha del Apertura 2025, Atlético de San Luis Femenil igualó 0-0 frente a Atlas en el Estadio Alfonso Lastras, en un partido marcado por las oportunidades fallidas y las intervenciones clave de la portera potosina Valeria Zárate.

Desde el arranque, el conjunto local buscó abrir el marcador. Al minuto 18, Rebeca Contreras remató de cabeza acercando peligro al área rival. La insistencia continuó al 26’, cuando Farlyn Caicedo comandó un contragolpe que terminó apenas desviado. Minutos más tarde, Karen Flores intentó sorprender con un disparo que no encontró portería.

En la segunda mitad, ambas escuadras mantuvieron sus alineaciones, buscando romper el empate. Atlas generó las ocasiones más claras, pero Zárate respondió con atajadas determinantes para mantener el cero en su arco. En los instantes finales, Atlético de San Luis intentó irse al frente, aunque sin éxito.

Con este resultado, las potosinas suman un punto y se preparan para su próximo compromiso, programado para este sábado ante Tijuana de visita.

