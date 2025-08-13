logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL Femenil y Atlas no se hacen daño

Por Romario Ventura

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
ADSL Femenil y Atlas no se hacen daño

En un duelo correspondiente a la sexta fecha del Apertura 2025, Atlético de San Luis Femenil igualó 0-0 frente a Atlas en el Estadio Alfonso Lastras, en un partido marcado por las oportunidades fallidas y las intervenciones clave de la portera potosina Valeria Zárate.

Desde el arranque, el conjunto local buscó abrir el marcador. Al minuto 18, Rebeca Contreras remató de cabeza acercando peligro al área rival. La insistencia continuó al 26’, cuando Farlyn Caicedo comandó un contragolpe que terminó apenas desviado. Minutos más tarde, Karen Flores intentó sorprender con un disparo que no encontró portería.

En la segunda mitad, ambas escuadras mantuvieron sus alineaciones, buscando romper el empate. Atlas generó las ocasiones más claras, pero Zárate respondió con atajadas determinantes para mantener el cero en su arco. En los instantes finales, Atlético de San Luis intentó irse al frente, aunque sin éxito.

Con este resultado, las potosinas suman un punto y se preparan para su próximo compromiso, programado para este sábado ante Tijuana de visita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México enfrentará a Ecuador en octubre
México enfrentará a Ecuador en octubre

México enfrentará a Ecuador en octubre

SLP

EFE

Saint-Maximin llega al América
Saint-Maximin llega al América

Saint-Maximin llega al América

SLP

AP

Las Águilas hicieron oficial el fichaje del delantero francés

Duplantis eleva su récord mundial
Duplantis eleva su récord mundial

Duplantis eleva su récord mundial

SLP

AP

El atleta campeón añadió un centímetro a su marca anterior

PSG y Tottenham, por la Supercopa
PSG y Tottenham, por la Supercopa

PSG y Tottenham, por la Supercopa

SLP

EFE

Lucharán en el estadio Friuli de Udine, en Italia, por agrandar su palmarés