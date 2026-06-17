ADSL perjudicado por el calendario

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A un mes del arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, la publicación del calendario oficial ha generado cuestionamientos sobre la equidad en la programación de los encuentros, especialmente para equipos considerados de menor peso mediático y económico dentro del futbol mexicano.

Uno de los casos que más llama la atención es el del Atlético de San Luis, club que enfrentará un auténtico "calendario de supervivencia" durante las primeras siete jornadas del campeonato, al medirse de manera consecutiva a varios de los equipos más poderosos y protagonistas del balompié nacional.

El conjunto potosino abrirá la temporada el 15 de julio recibiendo al vigente campeón Cruz Azul. Posteriormente, visitará a Tigres de la UANL en el Estadio Universitario el 24 de julio, una de las plazas más complicadas del país.

Aunque en la tercera fecha recibirá a Xolos de Tijuana, la exigencia volverá a elevarse de inmediato al tener que visitar al América en el Estadio Azteca durante la jornada cuatro. Después enfrentará a Pachuca en casa, para luego viajar nuevamente a Nuevo León y medirse a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, cerrando esta complicada etapa con la visita del Guadalajara al Estadio Alfonso Lastras.

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En apenas siete jornadas, Atlético de San Luis deberá enfrentar a Cruz Azul, Tigres, América, Pachuca, Monterrey y Guadalajara, seis instituciones que regularmente cuentan con algunas de las nóminas más altas del futbol mexicano y que suelen figurar entre los principales candidatos al título.

La situación contrasta notablemente con la de otros equipos de gran poder mediático. Un ejemplo es el América, que durante sus primeras ocho jornadas únicamente realizará una salida de la Ciudad de México para visitar a los Bravos de Ciudad Juárez el próximo 21 de agosto, manteniendo la mayor parte de sus compromisos en condiciones considerablemente más favorables.

Más allá de la obligación de competir contra cualquier rival, la percepción que deja el calendario es que los clubes de menor exposición mediática continúan cargando con la parte más complicada de la planeación, mientras que las instituciones con mayor peso comercial parecen beneficiarse de itinerarios más accesibles.