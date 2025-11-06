ADSL se alista para enfrentar a Tigres

El Atlético de San Luis se prepara para enfrentar este fin de semana a los Tigres de la UANL en uno de los partidos más complicados de la temporada Apertura 2025. Para el defensa español Juan Pedro “Juanpe” Ramírez, el encuentro representa un reto mayúsculo, ya que las posibilidades de clasificar al Play-In son mínimas, pero el equipo mantiene la esperanza de lograrlo hasta el último momento.

“Es quizá el desafío más difícil que hemos tenido esta temporada. Las opciones son reducidas, pero seguimos aferrados a ellas y vamos con la mentalidad de conseguir los tres puntos y hacer un buen partido”, comentó Ramírez, quien confía en que la determinación y la concentración pueden marcar la diferencia.

El cuerpo técnico ha puesto especial énfasis en corregir el déficit que más ha afectado al equipo a lo largo del torneo: el orden defensivo. Ramírez reconoció que enfrentar a los Tigres es un reto adicional debido a su solidez en la defensa y a su capacidad de generar jugadas individuales que pueden cambiar el rumbo del partido. “Nos enfrentamos a un equipo de primer nivel y nuestro objetivo es mantener el orden, conceder los menos espacios posibles y aprovechar cualquier oportunidad que tengamos”, explicó.

En cuanto al balance de la temporada, el defensa español señaló que la falta de determinación en momentos clave ha sido la principal razón por la que el equipo no logró asegurar su lugar en la postemporada. “Hemos tenido ocasiones claras para cerrar partidos y no lo hicimos. Esa falta de contundencia resume nuestra campaña y nos ha costado perder puntos importantes, sobre todo en casa”, agregó el defensivo.

