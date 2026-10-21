ADSL se impone a los Gallos Blancos

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El Atlético de San Luis se impuso 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro en la edición 102 del Clásico de la 57, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026. Ante más de 13 mil 400 aficionados en el Estadio Libertad Financiera, el conjunto potosino consiguió una victoria importante gracias a los goles de Felipe Mora y un autogol de Daniel Parra, aunque terminó sufriendo tras la reacción queretana en los minutos finales.

La primera mitad quedó a deber en cuanto a espectáculo, con pocas oportunidades de peligro y dificultades de ambos equipos para generar acciones ofensivas. Atlético de San Luis tardó en inquietar la portería rival, mientras Querétaro priorizó el orden defensivo y buscó sorprender al contragolpe. Además, Paulo Víctor tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y fue sustituido por Iker Benito. Al minuto 43 llegó la polémica, cuando el árbitro Adonai Escobedo señaló un penalti sobre Benjamín Galdames, pero, tras revisar la jugada en el VAR, rectificó su decisión. Así, ambos conjuntos se fueron al descanso con el 0-0.

Para la segunda parte, el equipo rojiblanco mostró una actitud más ofensiva y encontró la recompensa al minuto 57. La jugada comenzó con un saque de banda por el costado derecho; Galdames recibió el balón y envió un centro al área que Rafael Llorente prolongó para la llegada de Felipe Mora. El delantero chileno apareció sin marca y remató de zurda para vencer al guardameta queretano y poner el 1-0, desatando la celebración de la afición potosina.

El gol permitió al Atlético ganar confianza y adelantar sus líneas, situación que se reflejó diez minutos después. Al 67´, Anderson Duarte participó en una nueva llegada y mandó un recentro al área que el defensor Daniel Parra, en su intento por cortar la trayectoria del balón, terminó enviando a su propia portería. Con el 2-0, los locales parecían tener controlado el encuentro; sin embargo, le picaron la cresta al Gallo y encontró una oportunidad para volver al partido cuando, al minuto 74, el árbitro señaló un penalti a su favor.

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Alí Ávila fue el encargado de ejecutar desde los once pasos y, con un potente disparo al centro de la portería, marcó el 2-1 que devolvió la incertidumbre al Clásico de la 57. En el cierre, los Gallos Blancos buscaron aprovechar el impulso de la anotación, mientras el Atlético se concentró en defender su ventaja. El silbatazo final confirmó el triunfo rojiblanco en un encuentro que pasó de un primer tiempo discreto a una segunda mitad con goles, polémica y tensión hasta el último instante.

Con este resultado, Atlético de San Luis celebró ante su afición una victoria importante en una de las rivalidades regionales más esperadas, aunque el gol recibido dejó claro que no podía bajar la guardia pese a tener dos tantos de ventaja. Ahora, el conjunto potosino deberá cambiar rápidamente de página y preparar su siguiente compromiso, en el que visitará al Atlante en el Estadio Azteca a las 21:00 horas, con la intención de mantener el impulso conseguido en el clásico regional.