ADSL supera a los Pumas

Contra las cuerdas. Pumas falló nuevamente como local y perdió 0-1 ante Atlético San Luis en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025. Además de llegar a seis partidos sin ganar, los dirigidos por Efraín Juárez finalmente cayeron al 12do lugar de la Tabla General, quedándose fuera de puestos de Fase Final a falta de tres encuentros en el torneo.

Con la necesidad de conseguir los tres puntos y aún depender de ellos mismos para llegar a la Fase Final, los dirigidos por Efraín Juárez nuevamente no pudieron ganar como locales. En lo que va del Apertura 2025, los Felinos registran siete partidos en Ciudad Universitaria, en los cuales solo tienen una victoria, tres empates y el mismo número de derrotas.

Durante la primera mitad, ninguno de los dos equipos tuvo claridad suficiente para generar peligro. Incluso, los 10 mil aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Olímpico Universitario abuchearon a todo el equipo cuando llegó el medio tiempo; en cuanto a lo individual, José Luis Caicedo, Nathan Silva y Rubén Duarte también recibieron reclamos de la afición cada que tocaban el balón.

Para la segunda mitad, Atlético San Luis comenzó con el asedio ofensivo, en el cual Keylor Navas se convirtió en figura. Primero, al minuto 53 un cabezazo de Joao Pedro parecía que abriría el marcador, pero el arquero tico se lanzó de manera correcta para sacar el balón; y al 55’, otro remate de cabeza del atacante italiano causó peligro, pero Navas atajó otra vez con un gran lance.

Al minuto 58, otro contragolpe de San Luis casi termina en gol, pero Navas desvió la esférica para mandar al tiro de esquina. Todavía al 66’, ya con una presión más alta y múltiples opciones de gol, Benjamín Galdames remató fuera del área y estrelló el balón en el poste; sin embargo, el gol para los potosinos cada vez lucía más cerca ante la insistencia. Y finalmente, al minuto 78 cayó el gol que abrió el marcador. Luego de un cabezazo que pegó en el travesaño y un rebote, el balón le cayó a Sebastien Salles-Lamonge, quien con Keylor Navas vencido disparó de zurda y convirtió el 0-1.

Tras este resultado, Pumas quedó contra las cuerdas, pues se colocó en la 12da posición con 14 puntos, además de ya no depender de ellos mismos para llegar al Play In; por otro lado, Atlético San Luis subió al 10mo lugar con 14 unidades. Para este fin de semana, el Club Universidad Nacional visitará a León, mientras que los potosinos recibirán a Necaxa.