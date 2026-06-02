Advertencia del Vasco quedó en el olvido

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, "estiró la liga" hasta donde el tiempo le permitió y parece, al menos por ahora, que la fórmula le resultó. Él así lo asegura.

Desde que inició el año, la preocupación y ocupación del "Vasco" pasaron, en gran medida, en recuperar las piezas del rompecabezas que poco a poco fueron desprendiéndose. Las lesiones golpearon severamente al equipo nacional y Aguirre debió mover sus fichas para cubrir huecos.

Podría decirse que la paciencia fue parte de la estrategia de Aguirre; sin embargo, en el camino lanzó advertencias que hoy parecen haber sido huecas. Nombres como Edson Álvarez, César Huerta o Luis Chávez, en febrero, no tendrían cabida en el combinado tricolor si el estratega nacional habría cumplido su palabra. El 18 de febrero, durante la presentación del partido México vs Ghana en Puebla, el técnico de la Selección aseguraba que quien no "estuviera jugando no iba a ser llamado".

"Estoy ocupado y preocupado porque son varios. La Selección no es un lugar para rehabilitar, es un lugar para jugar al 100 por ciento. El que no esté jugando y al 100 por ciento no puede venir", declaró en aquella ocasión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora, la situación orilló al "Vasco" a enterrar esa declaración. El discurso cambió y en el presente confía "en poner en forma a jugadores que llegan con pocos minutos y saliendo de lesiones", antes de su debut el 11 de junio frente a Sudáfrica.

LLAMADOS DE POLÉMICA

Algunos nombres que aparecen en la lista final de 26 jugadores han sido cuestionados. Su actividad en 2026 ha sido mínima y aunque tienen poco tiempo de salir de sus respectivas lesiones, les alcanzó para estar en la Copa del Mundo.

César "Chino" Huerta (Anderlecht) - 196 minutos en cinco partidos - Pubalgia.

Luis Chávez (Dinamo Moscú) - 166 minutos en cinco partidos - Rodilla.

Edson Álvarez (Fenerbahce) - 127 minutos en cinco partidos - Tobillo.

Alexis Vega es otro elemento que encendió las alarmas.